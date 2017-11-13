У Тернополі чоловік з пістолетом напав на дівчину. Фоторобот

13/11/2017 Розмір тексту:

13 листопада о пів на першу ночі до чергової частини Тернопільського відділу поліції звернулася 18-річна тернополянка і повідомила, що в під’їзді її будинку по вулиці Шпитальній на неї було вчинено напад. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, відкрито викрав у потерпілої жіночу сумочку з особистими речами.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, зловмисник, аби налякати жертву, не лише погрожував їй насильством та застосуваннямзброї, а й здійснив постріл з пістолета. Під час огляду вилучено предмет, схожий на гільзу газового набою з маркуванням “Терен-3” 9 мм.

Зі слів потерпілої було складено фоторобот зловмисника. Це особа чоловічої статі віком 30-40 років, зростом приблизно 175-180 см, середньої статури, обличчя кругле, брови світлі, ніс малий, кирпатий, можливо – лівша. Був одягнений у куртку чорного кольору, чорну класичну шапку із загином, темніштани, можливо джинси.

Уважно придивіться до фоторобота, якщо ви впізнали в ньому якусь особу, або вас є відомості про вчинення даного злочину, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-11-71, 27-10-71, 27-14-34, 067 259 15 18 або 102, повідомляють у поліції.