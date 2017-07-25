Пісня “Маленькі малюсіки” тернопільського гурту стала саундтреком британського дому моди. ВІДЕО

24/07/2017 Розмір тексту:

Композиція «Маленькі малюсіки» тернопільського гурту Tik Tu потрапила до рекламного ролика весняно-літньої колекції британського незалежного дому моди Wolf & Badger. Він існує від 2010 року і займається розповсюдженням незалежних брендів Великобританії.

За словами музикантів, англійці знайшли пісню завдяки проекту Gnarles, що дозволяє молодим гуртам вільно розповсюджувати свою творчість. «Представники платформи самі зв`язалися з нами і запропонували розмістити свою музику в них. Їм порадив нас наш старий знайомий, колишній журналіст Любко Давидович. Ми і гадки не мали, що така існує», — прокоментувала новину солістка Tik Tu Наталка Багрій.

Нагадаємо, у минулому році Tik Tu випустили дебютний альбом «Shuma». Karabas Live визнав його «Альбомом року».