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Пісня “Маленькі малюсіки” тернопільського гурту стала саундтреком британського дому моди. ВІДЕО
24/07/2017 1
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Композиція «Маленькі малюсіки» тернопільського гурту Tik Tu потрапила до рекламного ролика весняно-літньої колекції британського незалежного дому моди Wolf & Badger. Він існує від 2010 року і займається розповсюдженням незалежних брендів Великобританії.
За словами музикантів, англійці знайшли пісню завдяки проекту Gnarles, що дозволяє молодим гуртам вільно розповсюджувати свою творчість. «Представники платформи самі зв`язалися з нами і запропонували розмістити свою музику в них. Їм порадив нас наш старий знайомий, колишній журналіст Любко Давидович. Ми і гадки не мали, що така існує», — прокоментувала новину солістка Tik Tu Наталка Багрій.
Нагадаємо, у минулому році Tik Tu випустили дебютний альбом «Shuma». Karabas Live визнав його «Альбомом року».
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Коментарі (1)
naxuy25/07/2017
wow
заживемо тепер!!!!!!!!!!!!!!!!