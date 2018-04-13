Післясвятковий тиждень – у хроніці “За Збручем”

13/04/2018 Розмір тексту:

Світ

Вирок екс-президенту: чи перехрестилися українські можновладці?

Не виключено, що дехто з наших можновладців, дізнавшись про цей випадок, перехрестився і подумав: “Добре, що живу не в Південній Кореї, а на благословенній українській землі”. Суд у Сеулі засудив екс-президента Південної Кореї Пак Кин Хе до 24 років в’язниці і штрафу в розмірі 17 мільйонів доларів. Жінку визнали винною в корупції, зловживанні владою і незаконному впливі на комерційні компанії. За нашими українськими мірками усе це здається мало не дитячими пустощами. Звинувачення просило для 66-річної Пак Кин Хе, яка була першою жінкою-президентом країни, 30 років в’язниці і штраф в розмірі близько $ 110 млн. Втім, сама пані екс-президент може знаходити слабеньку втіху хоча б у тому, що перебуває в Південній, а не Північній Кореї, де її вже встигли заочно засудити до смертної кари за звинуваченням у “жахливому державному тероризмі”.

Мракобісся і громадянська війна: письменник намалював картину Росії

Відомий російський письменник Віктор Єрофєєв, виступаючи в програмі “Особое мнение” на телеканалі RTVI, намалював доволі похмуру картину нинішньої Росії. На його думку, вона мало чим відрізняється від країн третього світу – ті теж живуть за рахунок продажу нафти, а попутно щосили затискають будь-які прояви опозиційної думки. Держава Путіна поступово змикається зі світом, в якому панує мракобісся. Діалог всередині країни неможливий, оскільки головний внутрішній противник для влади – сама демократія. Крім того, на думку Єрофєєва, в Росії ніколи не припинялася громадянська війна – вона просто в різні періоди історії була більш чи менш кривавою. І на американців, як на головне втілення всесвітнього пропагандистського зла, особливо не “наїдеш” навіть демонстрацією нових ракет – вони все одно потужніші у військовому плані. До того ж – не тримають грошей у російських банках…

“Гріхи” на 15 мільйонів

Ймовірно, якби хтось із українських футболістів забив такий гол в Лізі чемпіонів як Кріштіану Роналду “Ювентусу” – “бісіклетою”, – йому б пробачили не лише попередні податкові гріхи, а й дали б індульгенцію на майбутні. Однак у світі, який ми називаємо цивілізованим, звичаї дещо інші. І ставлення до закону – теж. Податкові органи Іспанії висунули проти португальської суперзірки звинувачення у приховуванні доходів від реклами на суму 14,8 млн. євро. Адвокати футболіста начебто пропонували заплатити 3,9 млн. в обмін на закриття справи, але податківці відхилили цю пропозицію і наполягають на сплаті всієї суми заборгованості. Варто зазначити, що проблеми з прискіпливою іспанською податковою системою виникали не лише в Роналду, а й у Неймара, Маскерано, Марсело, Мессі. Останній навіть отримав 21 місяць ув’язнення. Як можна судити з його нинішніх подвигів на полі – умовно, – оскільки погодився сплатити величенький штраф…

Україна

Масове заробітчанство – загроза безпеці держави

Поки наші очільники в Києві й на місцях малюють блискучі перспективи недалекого добробуту і навіть (що б ви думали!) процвітання, за оцінкою польських експертів, кількість виданих українцям запрошень в цю країну в 2018 р. складе 3 мільйони. Мінсоцполітики України передбачає в найближчі роки посилення міграційних процесів за рахунок високого попиту на кваліфіковану робочу силу. За прогнозами міністерства, цей попит зростає в найближчих сусідів України: Польщі, Словаччині, Литві, а також в Хорватії. Через недостатнє економічне зростання в самій Україні дефіцит кадрів на сьогодні ще не є критичним, але в середньостроковій перспективі ситуація загрожує економічній безпеці держави. За даними компанії Bloomberg, за період 2015 до 2017 р. понад 1 млн. українців емігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тис.), Росії (343 тис.), Італії (147 тис.), Чехії (122 тис.), США (23 тис.) та Білорусі (22 тис.). Якщо така тенденція збережеться (чи навіть посилиться) то трохи цікаво, якою буде демографічна ситуація в Україні років через 25-30?

“Повне щастя” для антикорупціонера

На засіданні Верховної Ради голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко та керівник САП Назар Холодницький обмінялися випадами на адресу один одного. Ляшко розпочав майже в стилі питання Остапа Бендера, адресованого Шурі Балаганову: “Що вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала в 30 років отримали, звання Заслуженого юриста незрозуміло за що з рук Президента отримали, друзів-бізнесменів консультуєте у своєму кабінеті…”. Холодницький теж надто довго не копирсався у кишені за словом у відповідь: “Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння у лотерею”, натякнувши на дивовижне щастя О.Ляшка у прогнозуванні результатів футбольних матчів і будинок вартістю 11,2 млн. доларів. Депутати відреагували на цю репліку оплесками і гучним сміхом. А ще раніше О.Ляшко на одному з каналів згадав про “отаких рожевощоких холодницьких”. Втім, якби головний радикал країни окинув поглядом стрункі лави своєї політсили, то помітив би, що і в ній далеко не всі мають ознаки недоїдання чи астенії…

Тернопілля

Коли єдність та злагода дають результат…

Тиждень був наповнений вітаннями і побажаннями з нагоди Великодня, і линули вони як з вуст святих отців, так і від керівних осіб краю, які несуть на своїх плечах тягар мирських турбот про його благо. Мотиви “єдності та злагоди”, “перемоги добра над злом”, віри, що дає сили втілити задумане”, а також вирощування “паростків нових успіхів”, мабуть, найбільше заполонили серця близько 30 молодиків спортивної статури, які дружно і солідарно зібралися на одній з вулиць міста, щоб завадити працівникам виконавчої служби вилучити транспортний засіб, щодо якого ведеться провадження. “Єдність і злагода” (плюс – чисельна перевага), судячи з усього, дали результат – престижна автівка, за повідомленнями, залишилася стояти на місці… А завдяки набуттю чинності закону щодо примусового стягнення аліментів понад 2 тисячі особливо “турботливих” татусів певний час ходитимуть пішки, полюватимуть хіба що з фоторушницею і не зможуть виїжджати за межі неньки-України. Принагідно, можливо, згадуючи фразу М. Жванецького: “Одно неосторожное движение – и вы отец”…

Ігор Дуда