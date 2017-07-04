Після “золотої” полуниці на тернопільських ринках з’явиться дешева малина?
Ціни на фрукти цього року на 10 – 20% вищі, ніж минулого, – констатують продавці на тернопільському ринку. Кажуть, що це пов’язано з низькою урожайністю.
Жителька Почаєва Ірина Макух розповідає: під час цвітіння різко похолодало, це негативно вплинуло на урожай. Крім того, достигання відбувається теж нерівномірно. Причина – часті дощі і перепади температур.
«Минулого літа погода була сприятливіша для фруктів. Урожай був набагато кращий, ну і відповідно ціни нижчі. Цього року значно гірший урожай. Тому доводиться трохи підвищувати ціни. Черешні продаємо по 35 – 40 гривень за кілограм, малину ранню – по 40. Полуниці: по 40 – 45. Вже цей фрукт завершується. Цього року було небагато полуниць. Тому ціни такі високі», – розповідає жінка.
Любителям фруктів радять чекати сезону малини. Продавці розповідають, урожай цієї ягоди має бути добрим. Оскільки зараз помітно чимало зелених малин. Розпочнеться масова реалізація цих фруктів в середині липня.
Софія Романська
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