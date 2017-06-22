Після ЗНО у Тернополі поменшало медалістів

21/06/2017 Розмір тексту:

До початку зовнішнього незалежного оцінювання у Тернополі було 172 претенденти на медалі. Наразі цифра менша. Деякі претенденти не підтвердили своїх знань у незалежному тестуванні.

Скільки тернопільських одинадцятикласників отримає медалі, поки що невідомо. Оскільки з деяких предметів ще немає результатів ЗНО.

«Після зовнішнього незалежного оцінювання деякі претенденти на золоті медалі, стали претендентами на срібні медалі. Проте радує те, що більшість претендентів на медалі підтвердили свої знання у зовнішньому незалежному оцінюванні. Відтак в Тернополі 74 одинадцятикласники отримають золоті медалі, 45 срібні. А ще 20 одинадцятикласників, які претендують на медалі, чекають на результати ЗНО з географії, фізики та хімії. Тому зараз я не можу назвати кінцеву кількість медалістів. Ми вже точно будемо знати цю інформацію під час урочистого нагородження, яке відбудеться на міському стадіоні. Урочиста хода розпочнеться у суботу о 15.30. А вже на стадіоні буде вручення і концертна програма», – розповідає начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

До слова, цього року зі школою прощатиметься 1173 тернопільських одинадцятикласників.

Софія Романська