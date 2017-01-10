Після знайомства з тернопільськими гопниками американця забрала швидка
10/01/2017 0
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43-річного чоловіка з США побили вчора в Тернополі. На американця напали поблизу автовокзалу, що на вулиці Живова.
Відомо, що після випадку іноземця забрали в лікарню швидкої допомоги. Від ударів у чоловіка залишились синці та пошкоджена грудна клітка, повідомляє Доба.
Цікаво, що хулігани напали на американця о 7-й ранку. Наразі хуліганів розшукує поліція.
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