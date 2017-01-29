Після жахливого випадку у Петрикові тернополяни ще більше бояться безпритульних собак

28/01/2017 Розмір тексту:

У тернопільських парках побільшало безпритульних собак, – констатують жителі обласного центру. Після випадку загибелі жінки, якій потім собаки відгризли голову, дехто серйозно побоюється чотирилапих. Проте ветеринари запевняють, що безпритульні собаки у Тернополі загрози не несуть.

Тернополянка Олена побоюється гуляти з дітьми в парку, також уникає безпритульних собак. «Після випадку з тою жінкою трохи страшно. Особливо боюся за дітей, не дозволяю їм самим гуляти в парку, там зараз дуже багато безпритульних собак».

Лише минулого року працівники служби відлову тварин в обласному центрі провели стерилізацію майже тисячі безпритульних собак. Оскільки у Тернополі немає притулку для бродячих тварин, після стерилізації їх випускають на вулицю.

«Наша організація єдина у Тернополі, яка офіційно займається такими тваринами. Проте ми приймаємо безпритульних собак лише на період лікування, потім відпускаємо звідки й взяли. Після стерилізації ставимо на вухо відповідний кліпси з цифрами, також ведеться їхня нумерація. Тернополяни можуть бути впевнені, що тварини з кліпсами простерилізовані, а відтак – безпечні для людей», – розповідає директор ТОВ «Зооцентр» Ірина Романова.