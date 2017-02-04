Після вихідних на Тернопільщину повернуться морози

04/02/2017 Розмір тексту:

Різке потепління на Тернопільщині не є ознакою приходу весни, – кажуть метеорологи. З наступного тижня морози повернуться. А упродовж вихідних жителям краю дошкулятиме ожеледиця.

Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватимуть повітряні маси атлантичного походження. Метеорологи передбачають хмарну погоду, невеликі дощі, нічні заморозки та утворення ожеледиці на автошляхах.

«Упродовж доби спостерігатимуться нестійкі погодні умови. По області можливі опади у вигляді невеликих дощів і мокрого снігу. Температура повітря вночі становитиме від одного градуса тепла до чотирьох градусів морозу, вдень: від двох градусів морозу до трьох градусів тепла. Вітер східний 5 – 10 метрів за секунду. На дорогах можлива ожеледиця, місцями сильна ожеледиця», – розповідають в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, вже від середини наступного тижня можливі серйозні морози від десяти градусів нижче нуля. Для лютого будуть характерні різкі перепади температур.