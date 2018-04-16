Після візиту одного відвідувача бар на Тернопільщині виглядає так, наче там пронісся торнадо
16/04/2018 0
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29-річний житель Ланівців відомий у рідному місті своїм запальним норовом. Днями він в чергове підтвердив свою «славу» в одному з барів райцентру. Заклад після візиту молодика виглядає так, наче там пронісся торнадо.
Дебошир навідався в бар близько обіду, коли інших відвідувачів не було й раптово почав все трощити. Під гарячу руку потрапили стільці, столи, вішаки для одягу, керамічна плитка і посуд. Розмір завданих збитків наразі встановлюється.
Правоохоронців до хулігана викликала працівниця закладу.
Дебоширу інкримінують статтю 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, повідомляють у поліції.
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