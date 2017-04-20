Після відвідин тернопільського кафе жінка ледь не осліпла

20/04/2017 Розмір тексту:

В одному із привокзальних кафе 35-річна жінка отримала опіки правого ока. Інциндент стався18 квітня, кажуть в екстреній медичній допомозі.

У кафе під час відпочинку знайомий чоловік 35-річної жінки хлюпнув її в очі горілкою, розповіла потерпіла жінка медикам, які прибули на місце виклику, повідомляє “20 хвилин“.

За словами фахівців Центру екстреної допомоги, виклик був здійсненний на вул. Богдана Хмельницького та зафіксований о 19:47. На місце одразу ж прибула швидка медична допомога. Медики поставили діагноз – хімічний опік правого ока. Потерпіла була доставлена швидкою в офтальмологічне відділення університетської лікарні.

– Опіки від попадання горілки в очі можуть бути різні, – розповідає заступник директора Центру екстреної допомоги Ганна Мончак. – До прикладу, може бути помутніння рогівки, можуть утворитися виразки чи рубці в оці. Все залежить від швидкості та якості надання домедичної допомоги. Якщо вчасно не надати допомогу, то може настати сліпота.

Для того аби уникнути цього, фахівець радить при попаданні алкоголю в очі, перш за все промити очі проточною водою.

– Чим довше промивати – тим краще, – наголошує пані Мончак. – В жодному разі не промивати яєчним білком чи іншими контрагентами.