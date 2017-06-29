Після сильної зливи вулиці Тернополя перетворилися на бурхливі ріки. ВІДЕО

29/06/2017 0
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У Тернополі внаслідок сильної зливи більшість вулиць перетворилися у справжні ріки.

Зокрема, як повідомляють користувачі соцмереж, “пішли під воду” дороги на вулицях Крушельницької, Збаразькій, Живова, Мазепи, Миру, Микулинецькій, проспекті С.Бандери та інших.

У місті утруднено рух приватного та громадського транспорту. У калюжах глохнуть автівки.

Ситуацію ускладнило те, що злива розпочалася перед 18-ю годиною, коли більшість людей ідуть з роботи додому, забирають дітей із садочків тощо.

Тож не дивно, що на вулицях іноді трапляються сміливці, котрі наважилися діставатися дому пішки. При цьому деякі, як чоловіки, так і жінки, ішли босоніж.

 

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