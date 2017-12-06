Після сварки з дружиною мешканець Тернопільщини підпалив будинок і хлів. ФОТО
У Тернопільській області житель села Борсуки, після сварки з дружиною, влаштував пожежу у власному будинку і підпалив сарай з худобою.
“Про загорання поліцейським і пожежникам повідомили сусіди. Як виявилося, пожежі передував конфлікт між подружжям, що проживають на території цього господарства. Чоловік так сильно розлютився на дружину, що вирішив спалити все нажите непосильною працею”, – повідомляє Сегодня з посиланням на поліцію.
Спочатку запальний чоловік підпалив в будинку килимок і диван, а потім відправився палити хлів. На щастя, пожежу вдалося вчасно ліквідувати, ніхто не постраждав.
За інформацією рятувальників ДСНС, вогонь встиг трохи пошкодити дах і перекриття, також обгоріла облицювання стін будинку.
А горе-палію тепер доведеться відповідати перед законом за умисне пошкодження та знищення майна. Відкрито кримінальне провадження.
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