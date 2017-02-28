Після спортивних змагань 16-річний юнак потрапив у реанімацію
28/02/2017 3
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Вчора близько десятої години вечора до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги, про те, що вони доправили в обласну дитячу лікарню 16-річного тернополянина із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома.
До медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група.
Як з’ясувалося, травму неповнолітній отримав під час змагань в спортивному клубі, що по вулиці Івана Франка у Тернополі. Хлопець впродовж трьох років тренується у СК «Характерник» і цього дня був учасником змагань із боксу в рамках Кубку ім. Шухевича. Внаслідок нокауту суперника 16-річний тернополянин й отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.
Працівники поліції досліджують всі обставини інциденту та проводять перевірку, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
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Коментарі (3)
Кіндер28/02/2017
Те відчуття коли журналюга не розібравшись пише дезу…
Повний профан..
Common sense228/02/2017
було б добре, якби прокуратура взялася за мацикуру і характерника, бо то тітушки місцевого розливу. стають на сторону тих хто дасть більше на місцевих мітингах.
Прикриття спортклубу і нагород зі змішаних єдиноборств найнижчого ешелону. Постійно беруть участь в політичних акціях…. а я то думав спортсмени аполітичні……
Кому цікаво, самі можете переконатися, перелопатьте трохи новин з ними.
Бажано, щоб журналісти взялися за цих “молодчиків”
Сергій28/02/2017
https://tp.npu.gov.ua/uk/publish/article/193485 – це змагання були з боксу і спортсмену взагалі було заборонено виступати.