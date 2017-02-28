Після спортивних змагань 16-річний юнак потрапив у реанімацію

28/02/2017 3
Розмір тексту:
версія для друку

Вчора близько десятої години вечора до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги, про те, що вони доправили в обласну дитячу лікарню 16-річного тернополянина із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома.

До медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, травму неповнолітній отримав під час  змагань в спортивному клубі, що по вулиці Івана Франка у Тернополі. Хлопець впродовж трьох років тренується у СК «Характерник» і  цього дня був учасником змагань із боксу в рамках Кубку ім. Шухевича. Внаслідок нокауту суперника 16-річний тернополянин й отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Працівники поліції досліджують всі обставини інциденту та проводять перевірку, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

  • Теги:

Коментарі (3)

Кіндер

28/02/2017

Те відчуття коли журналюга не розібравшись пише дезу…
Повний профан..

Common sense2

28/02/2017

було б добре, якби прокуратура взялася за мацикуру і характерника, бо то тітушки місцевого розливу. стають на сторону тих хто дасть більше на місцевих мітингах.
Прикриття спортклубу і нагород зі змішаних єдиноборств найнижчого ешелону. Постійно беруть участь в політичних акціях…. а я то думав спортсмени аполітичні……
Кому цікаво, самі можете переконатися, перелопатьте трохи новин з ними.

Бажано, щоб журналісти взялися за цих “молодчиків”

Сергій

28/02/2017

https://tp.npu.gov.ua/uk/publish/article/193485 – це змагання були з боксу і спортсмену взагалі було заборонено виступати.

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
12 / 0,319 / 9.49m