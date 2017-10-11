Після року на фронті до Тернополя повернулися бійці артилерійської бригади. ФОТО

11/10/2017 Розмір тексту:

Понад триста бійців окремої артилерійської бригади повернулося додому. Воїни більше року служили у зоні бойових дій. На залізничному вокзалі Тернополя їх зустрічали найближчі люди.

Бійці окремої артилерійської бригади прибули в повному складі, а також привезли із собою військову техніку. Вони продовжать службу у військовій частині.

«Повертаємося з добрим настроєм. Дуже раді бачити своїх рідних, ми не бачили їх більше року. Радує, що всі живі. Маємо здати зброю і приступаємо до служби у нашій місцевій військовій частині», – каже полковник окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.

Вітали бійців на рідній землі й представники влади, громадські активісти та керівники військових структур. За відмінне виконання службових обов’язків бійцям вручили відзнаки. «Бійці служили більше року. Зараз вони побудуть вдома, відпочинуть, а потім приступлять до виконання обов’язків. Дуже хочеться, щоб більше не було необхідності їхати», – додає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Окрема артилерійська бригада прибула для відпочинку, відновлення техніки та підготовки до нових завдань.

Софія Романська