Після року на фронті до Тернополя повернулися бійці артилерійської бригади. ФОТО
Понад триста бійців окремої артилерійської бригади повернулося додому. Воїни більше року служили у зоні бойових дій. На залізничному вокзалі Тернополя їх зустрічали найближчі люди.
Бійці окремої артилерійської бригади прибули в повному складі, а також привезли із собою військову техніку. Вони продовжать службу у військовій частині.
«Повертаємося з добрим настроєм. Дуже раді бачити своїх рідних, ми не бачили їх більше року. Радує, що всі живі. Маємо здати зброю і приступаємо до служби у нашій місцевій військовій частині», – каже полковник окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.
Вітали бійців на рідній землі й представники влади, громадські активісти та керівники військових структур. За відмінне виконання службових обов’язків бійцям вручили відзнаки. «Бійці служили більше року. Зараз вони побудуть вдома, відпочинуть, а потім приступлять до виконання обов’язків. Дуже хочеться, щоб більше не було необхідності їхати», – додає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.
Окрема артилерійська бригада прибула для відпочинку, відновлення техніки та підготовки до нових завдань.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- Після року на фронті до Тернополя повернулися бійці артилерійської бригади. ФОТО
- Медики розповіли про нову загрозу для мешканців Тернопільщини
- Коли почнуть нараховувати субсидію тернополянам, котрі мають індивідуальне опалення
- На Тернопільщині аферисти розраховуються у крамницях “жартівливими” купюрами
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...