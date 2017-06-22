Після отримання безвізу тернополяни масово ринуть на відпочинок у Європу?
Від старту безвізового режиму кордон з країнами Європи перетнуло майже 24 тисячі українців, дев’ять тисяч з них скористалися біометричними паспортами. У державній міграційній службі припускають, що цього року збільшиться кількість охочих відпочивати за кордоном.
Тернополянка Наталя Зварич щороку відпочиває на півдні України. Жінка розповідає, що наші курорти – недешеве задоволення, а якість обслуговування значно поступається Європі. Відтак цього року вона планує разом зі своєю дочкою поїхати на відпочинок за кордон.
«Вартість відпочинку в Україні недешева. Тому я не знаю, чи наші моря зможуть привабити багато відпочивальників. Я разом зі своєю дитиною планую поїхати за кордон. Ми вже виробили для цього біометричні документи».
В міграційній службі краю підтверджують: після прийняття безвізу охочих відпочивати за кордоном значно збільшилося. Черги на оформлення біометричних паспортів величезні.
Софія Романська
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