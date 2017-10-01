Після освітньої реформи в Почаївській Лаврі можуть закрити російськомовну школу

01/10/2017 Розмір тексту:

Російськомовну школу, яка функціонує при Почаївській Лаврі, можуть закрити після впровадження освітньої реформи, котра передбачає використання в навчальному процесі використання лише державної мови.

Проблему діяльності при Почаївській Лаврі російськомовної школи громадські активісти піднімають ще з часів її заснування. Першим тривожним сигналом стало те, що школу відкрили без погодження з управлінням освіти Тернопільської облдержадміністрації й Кременецької РДА, знехтувавши оформленням реєстрації й установчих документів, як того вимагає Закон України «Про освіту». Згідно з документами, це — філія «Севастопольського середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу «Традиційна гімназія». А засновником гімназії є громадська організація «Севастопольський центр православної освіти», до керівництва якого входить народний депутат Держудуми РФ від путінської партії «Єдіная Росія» Дмитро Белік, котрий у 2014 році сприяв російській окупації Криму, будучи головою Севастопольської міської державної адміністрації.

Попередні спроби державних органів провести перевірку навчального закладу залишились безрезультатними – їм ще з порога вказували на двері… Зі слів очевидців, у цій школі ще до військової агресії РФ проти України був «русскій дух і Расієй пахло».

Хоча навчальний план школи складено на основі Типового плану Міністерства освіти і науки України, обов’язковим предметом є «Російська мова», інші предмети також викладаються російською. Приміщення надала Почаївська Лавра. На даний час є п’ять класних кімнат, учні навчаються у дві зміни. Немає жодних сумнівів у тому, що дітей у підпільній школі годують духовним хлібом чужої випічки. Прищеплюють учням спотворене уявлення про історію, не вивчають власне української культури. Можна собі уявити, яке насіння проросте згодом у дитячих душах. І чи не поповняться таким чином лави проросійської «п’ятої колони»?