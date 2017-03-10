Після мене хоч потоп: браконьєр з Тернопільщини хизується своїми “досягненнями”. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Про те, що житель Струсова у соцмережі похвалився, що впіймав червонокнижну рибу, пише на своїй сторінці ГО «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля». Зокрема, активісти зазначають:

«Світ ділиться навпіл. Одні їдять тварин, інші не їдять, одні вбивають тварин, інші ніколи, одні будують ГЕС, інші стають на захист річок. І ті і інші живуть на одній планеті і дихають одним повітрям. Не знаю як вам, я їм м’ясо і їм рибу, але видовище вбитих диких качок в мене викликає моторошне відчуття смерті, а не полювання. Задоволені обличчя біля кабанів, зайців, а тим більше біля козуль, залитих кров’ю – відчуття стиду за людей… Коли хваляться уловом червонокнижної зникаючої риби думаю чи то може просто поганий сон. Хто ми на цій Землі? Точно прибульці… нічого не шкода… після нас хоч потоп?

На фото Тарас Гбур житель с. Струсів Теребовлянського р-н. Котрий ганебно вихваляється на своїй сторінці ВК незаконними уловами “Марена звичайна” яка занесена до червоної книги України. Чоловік не вперше потрапляє в око громадськості», – пишуть активісти.

Джерело: tenews.org.ua