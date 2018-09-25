Після масового отруєння людей агрофірмі на Тернопільщині заборонили хімічну обробку полів
25/09/2018 0
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Обробку полів ТОВ “Агрополіс” на території області призупинено до закінчення розслідування.
Наказом начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця створена робоча група, яка приступила до позапланової перевірки. Відповідні повідомлення направлені до правоохоронних органів.
Також Василь Хомінець своїм розпорядженням призупинив проведення агротехнічничних заходів із застосуванням агрохімікатів та пестицидів підприємством ТОВ «Агрополіс» на території Тернопільської області до завершення розслідування.
За даними сервісу opendatabot кінцевим бенефіціарним власником (контролером) “Агрополісу” є власник найбільшого в Україні агрохолдингу “Кернел” Андрій Веревський.
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