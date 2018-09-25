Після масового отруєння людей агрофірмі на Тернопільщині заборонили хімічну обробку полів

25/09/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Обробку полів ТОВ “Агрополіс” на території області призупинено до закінчення розслідування.

Наказом начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця створена робоча група, яка приступила до позапланової перевірки. Відповідні повідомлення направлені до правоохоронних органів.

Також Василь Хомінець своїм розпорядженням призупинив  проведення агротехнічничних заходів із застосуванням агрохімікатів та пестицидів підприємством ТОВ «Агрополіс» на території Тернопільської області до завершення розслідування.

За даними сервісу  opendatabot  кінцевим бенефіціарним власником (контролером) “Агрополісу” є власник найбільшого в Україні агрохолдингу “Кернел” Андрій Веревський.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
10 / 0,974 / 12.13m