Після двох років на фронті 44 бригада повернулася до Тернополя. ВІДЕО

19/01/2017 Розмір тексту:

Понад півтори сотні військовослужбовців з 44-ї артилерійської бригади повернулися з війни до місця дислокації підрозділу на Тернопільщину. Вояки майже 2 роки захищали українські рубежі на Луганщині і, як запевняють військові командири – без втрат.

На ротацію бійці повернулися разом із бойовою технікою. На залізничному вокзалі у Великій Березовиці героїв зустрічали їхні рідні, друзі та побратими. На місці постійної дислокації вояки мають здати зброю і тоді підуть у відпустку, повідомляє 5 Канал.

“Вони (44-та артбригада – 5.ua) з 2015 року виконували свої завдання. На даний час замість них ніхто не поїде, тому що це питання було вирішено ще в зоні АТО. Цей підрозділ забрали – там є кому виконувати завдання. Людям, які за 2016 рік не мали відпустки – відповідно йдуть у відпустку”, – наголосив т.в.о. заступника командира 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Андрій Бойко.