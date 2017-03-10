Після ДТП на Микулинецькій автомобілі перетворилися на купу металобрухту. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в ніч з 9 на 10 березня. На вулиці Микулинецькій о 23:50 зіткнулося три автомобіля – “Peugeot”, “Daewoo Lanos” та “Daewoo Nexia”.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попереднімиданими, водій автомобіля “Daewoo Nexia” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто “Daewoo Lanos”. Останного в результаті удару викинуло на зустрічну і він врізався в авто “Peugeot Partner”.

До лікарні госпіталізували водія “Daewoo Nexia”. У нього забій поперековоговідділу хребта та закрита травма живота.

Із забоєм грудної клітки до медзакладу доправили і пасажира з “DaewooLanos”, а от водія даного авто медики оглянули на місці автопригоди. Він відгоспіталізації відмовився.

Ще одного потерпілого оглянули в травмпункті. У нього – забій правоїполовини грудної клітки.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у ВК ГУНП Тернопільської області.

Триває слідство.