Після ДТП на Микулинецькій автомобілі перетворилися на купу металобрухту. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в ніч з 9 на 10 березня. На вулиці Микулинецькій о 23:50 зіткнулося три автомобіля – “Peugeot”, “Daewoo Lanos” та “Daewoo Nexia”.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попереднімиданими, водій автомобіля “Daewoo Nexia” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто “Daewoo Lanos”. Останного в результаті удару викинуло на зустрічну і він врізався в авто “Peugeot Partner”.
До лікарні госпіталізували водія “Daewoo Nexia”. У нього забій поперековоговідділу хребта та закрита травма живота.
Із забоєм грудної клітки до медзакладу доправили і пасажира з “DaewooLanos”, а от водія даного авто медики оглянули на місці автопригоди. Він відгоспіталізації відмовився.
Ще одного потерпілого оглянули в травмпункті. У нього – забій правоїполовини грудної клітки.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у ВК ГУНП Тернопільської області.
Триває слідство.
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Коментарі (1)
ЦІКАВИЙ10/03/2017
Більше газу, панове,то не прийдеться ремонтувати чужі авто і своє.