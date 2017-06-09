Після черги скандалів у Тернополі обиратимуть нового єпископа УАПЦ
У Патріархії УАПЦ в Києві 8 червня відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору УАПЦ та Патріаршої Ради.
Учасники засідання, зокрема, обговорили питання щодо призначення керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ, повідомляє РІСУ.
Згідно з протоколом засідання, із кандидатурою на керуючого Тернопільською єпархією визначатимуться на єпархіальних зборах священослужителів, які відбудуться в Тернополі. Зокрема, як інформує офіційний сайт УАПЦ, священики на зборах зможуть обирати кандидата із двох осіб, запропонованих Архиєрейським Собором, або ж запропонувати кандидатуру із духовенства Тернопільської єпархії.
Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) через його неналежну поведінку спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).
Як повідомлялося, 4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією. Предстоятель УАПЦ так пояснив це рішення: «Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити… Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».
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