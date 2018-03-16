Пішов з життя багаторічний директор тернопільської “Ниви”
16/03/2018 0
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16 березня на 50-му році життя помер багаторічний адміністратор та директор футбольного клубу “Нива” Тернопіль Іван Білоус.
Про це повідомляють на сторінці ФК у Фейсбуці.
Пішов з життя Іван Білоус…Сьогодні, 16 березня, на 50-му році життя перестало битися серце багаторічгого…
Опубліковано ФК "Нива" Тернопіль 15 березень 2018 р.
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