Пішов з життя багаторічний директор тернопільської “Ниви”

16/03/2018 0
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16 березня на 50-му році життя помер багаторічний адміністратор та директор футбольного клубу “Нива” Тернопіль Іван Білоус.

Про це повідомляють на сторінці ФК у Фейсбуці.

Пішов з життя Іван Білоус…Сьогодні, 16 березня, на 50-му році життя перестало битися серце багаторічгого…

Опубліковано ФК "Нива" Тернопіль 15 березень 2018 р.

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