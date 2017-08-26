Пішов з посади головний тепловик області

25/08/2017 Розмір тексту:

Директор комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго» Владислав Горніцький подав у відставку. Але цілковито теплову сферу він не залишив, а надалі збирається працювати на підприємстві, щоправда, на посаді заступника. У той же час в області обіцяють провести відкритий конкурс на заміщення вакантної посади.

У КП «Тернопільтеплокомуненерго» відбулася ротація. Багаторічний керівник підприємства перейде на посаду заступника, а його перший заступник, відповідно до посадових обов’язків, тимчасово очолить підприємство. Такою кадрова вертикаль залишатиметься до моменту, поки сесія облради не призначить на посаду нового керівника.

Достеменно причин звільнення Владислава Горніцького з посади керівника не відомо, однак обласне керівництво давно мало до тепловика претензії. У зв’язку з цим, він отримав дві догани. Як тільки апарат облради подав на розгляд профільних комісій інформацію щодо діяльності директора підприємства комунальних мереж, пан Владислав написав заяву на переведення на іншу за власним бажанням.

Варто додати, що комісія з питань соціально-економічного розвитку обласної ради майже рік чекала на зустріч із головним тепловиком області. Регулярно запрошувала його на засідання, але через певні об’єктивні та суб’єктивні обставини він не з’являвся. Згодом саме за неналежне виконання посадових обов’язків, яке полягало у ненаданні відповідного звіту про роботу комунального підприємства, керівнику було оголошено догану.

Згодом персоною Владислава Горніцького зацікавились і у сесійному залі. Зокрема, депутат-«радикал» Богдан Яциковський заявив, що керівник комунального підприємства у скрутний для тепловиків період нарахував собі премію у розмірі 200 тис. грн. (за курсом 8 грн. за 1$). Інші претензії депутата стосувалися фінансів, зокрема використання коштів під час ремонтних робіт, затвердження тарифу тощо.

Депутат вимагав публічного звіту керівника підприємства і надіслав звернення на розгляд профільної комісії облради щодо оцінки його діяльності. Депутати розглянули звернення у присутності представників КП (керівник у той час був на лікарняному). Ті повідомили, що у свій час, можливо, й мав місце такий факт. Контролюючі органи звернули на це увагу і після цього всі кошти було відшкодовано. З іншого боку, підприємство регулярно проходить перевірки ревізійними управліннями, і якби були фінансові порушення, їх би одразу виявили, запевнили у КП.

Депутати рекомендували голові облради задовольнити звернення пана Горніцького щодо переведення на нижчу посаду і при цьому вимагають провести публічний конкурс на заміщення посади керівника одного з найбільших комунальних підприємств Тернопільщини.

Джерело: Тижневик “Номер один”