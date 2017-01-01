Пішохід, якого збив автомобіль на Бродівській – у лікарні

01/01/2017 Розмір тексту:

Чоловік, якого днями збив автомобіль на вулиці Бродівській, живий. Він перебуває у лікарні.

Про це “За Збручем” повідомляють читачі.

Нагадаємо, ДТП на Бродівській сталася 29 грудня увечері. Як повідомляють у ГУ Національної поліції, водій автомобіля “RENAULT Trafic”, рухаючись Бродівською в напрямку вулиці Збаразької, біля зупинки громадського транспорту збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. Обоє тернополяни, 1956 року народження.

Як повідомляють у патрульній поліції Тернополя, жінка померла дорогою до медичного закладу, чоловік у лікарні.

Також з’ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці припускають, що він планував втекти з місця пригоди, оскільки автомобіль від місця ДТП знаходився майже за 250 метрів.

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