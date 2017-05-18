Пішла до школи і не повернулася: у Тернополі розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО

18/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільські правоохоронці просять допомоги у пошуку 15-річної Анастасії – Діани Василівни. Як повідомили рідні дівчини, вранці 17 травня вона вийшла з дому до школи і до тепер не повернулася.

Школярці на вигляд 15-18 років, зріст 160-162 см., середньої статури, волосся русяве, обличчя овальне, на правій руці шрами від порізів. Була одягнена в червону спортивну куртку та темні джинси.

Інформацію про можливе місцеперебування дівчини поліцейські просять повідомляти за номерами: моб. 0672591518, 0671405311, або 102 у будь-який відділ поліції.