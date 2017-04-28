“Пікантні” вибори у Франції, погрози “Нової зірки” та сутички під міськрадою, – хроніка тижня, що минає

28/04/2017 Розмір тексту:

Світ

Вибори у Франції – від початку тижня телеефір «пережовує» цю тему. Нічого дивного – від того, хто стане господарем Єлисейського палацу на найближчі п’ять років, залежить, якою буде політика щодо України однієї з найвпливовіших держав Європи. За підсумками першого туру проміжну перемогу здобув колишній міністр економіки (сигнал для Степана Кубіва і Павла Шеремети?) Емануель Макрон. 40-річний банкір, не позбавлений суто французької пікантності в сімейному бекграунді (дружина старша від нього на 24 роки), обійшов майже на три відсотки голосів виборців свою головну конкурентку, Марін Ле Пен, з її досить неприємним для українців висловлюванням «Крим історично належить Росії» й досить привабливим для певної частини співвітчизників слоганом «Франція – для французів». Попри перевагу Макрона (і наші симпатії до нього), віддавати йому підсумкову звитягу ще зарано – згадаймо хоча б несподівану перемогу в 2 турі Л.Кучми над Л.Кравчуком у 1994 році. Також, мабуть, не варто завчасу демонізувати Ле Пен та ідеалізувати Макрона. Для нас головне – стабільна Франція, але… не в палких обіймах з Росією на шкоду нам. Другий тур виборів пройде 7 травня.

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«Нова зірка», «Блискучий товариш», «Геній серед геніїв військової стратегії» – від титулів, якими у себе на батьківщині володіє вищий керівник КНДР Кім Чен Ин, може ненароком і «дах поїхати». Культ особи в дусі Сталіна, Мао Цзедуна, з суттєвою домішкою доморощених ідей чучхе робить його персону в цьому дрімучому заповіднику тоталітаризму священною, а розпорядження і накази – безумовно обов’язковими для виконання. Складається враження, що палкий прихильник американської ліги НБА і англійського «Манчестер Юнайтед» отримує якесь ірраціональне задоволення, тримаючи світ у напрузі періодичними войовничими заявами. Та цього разу, схоже, коса натрапила на камінь. Президент США Д.Трамп дорікнув ООН за неефективні дії щодо безвідповідальної політики північнокорейського режиму в питанні запусків стратегічних ракет і направив до Корейського півострова авіаносець «Карл Вінсон» і субмарину «Мічіган» з ядерними крилатими ракетами на борту. А навздогін закликав КНДР «утриматися від провокаційних дій та риторики і зробити правильний стратегічний вибір». «Геній серед геніїв» не знайшов нічого кращого, як заявити, що «настав час звести рахунки з американськими імперіалістами» і що бази противника «одним могутнім ударом будуть перетворені на попіл». Цікаво, чи планує «Нова зірка» пощадити хоча б своїх улюблених баскетболістів з НБА?

Україна

Патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області на території, підконтрольній бойовикам “ЛНР”. Один спостерігач ‎місії, громадянин США, загинув, ще двоє, громадяни Німеччини і Чехії, зазнали поранень. Українська сторона оцінила цей інцидент як теракт з метою подальшої дестабілізації в регіоні. На думку оглядачів, метою цієї акції є намагання «витіснити» з місії ОБСЄ іноземців і залишити в ній переважно росіян, які б надавали вигідну для РФ інформацію. В свою чергу, бойовики ЛНР заявили, що автомобіль місії ОБСЄ «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами». Також вони звинуватили в підриві автомобіля «українську диверсійно-розвідувальну групу». Як відреагують США, які зазвичай дуже болісно сприймають такі інциденти зі своїми громадянами?

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Колишня вірна соратниця В.Януковича і старанний «модератор» його численних мовних ляпів Г.Герман володіє чи не більшою здатністю проскакувати між краплинами дощу, ніж автор вислову Л.Кравчук. У програмі Д.Гордона на каналі «112 Україна» вона не лише часто згадувала Бога, а й засвідчила свою лояльність колишньому шефу, назвавши його «сильною людиною, яка ще обов’язково підніметься». На її думку, з часом може бути навіть знайдено «компромісний варіант» повернення Януковича в Україну. Випадок безпрецедентний – з часу втечі «двічі несудимого проффесора» на його адресу звідусіль чути лише лайливі епітети. Такі ж теплі слова уродженка Львівщина знайшла і на адресу інших одіозних регіоналів, зокрема, Табачника і Колесникова. За подарований останнім годинник вартістю 50 тис. доларів вона, за її словами, добросовісно сплатила податок (а як же інакше?!). Донбас, на думку Г. Герман, повернеться до України, а от з Кримом все значно складніше…

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Давно відома звичка представників нашого політбомонду: як тільки когось із них правоохоронні органи беруть «за зябра» і оголошують підозру далеко не в крадіжці рушника з готельного номера, то у нього одразу ж або виникають серйозні проблеми зі здоров’ям, або ж він заявляє про «переслідування з політичних мотивів». Ось і головний радикал України Олег Ляшко, викликаний на допит у НАБУ для з’ясування обставин підозрілого збагачення, не став «розбещувати» громадськість «різноманітністю дебютів» і одразу ж заявив про спробу «політичної дискредитації його як лідера партії». За свідченнями співробітників НАБУ, під час допиту вони почули з вуст О.Ляшка чимало «соковитих» слів стосовно рівня їхнього розумового розвитку і «обліко моралє». А ще очільник Радикальної партії назвав справу проти себе «вигаданою». Як повідомляється, за останній рік Ляшко і його цивільна дружина придбали нерухомості приблизно на 20 млн. гривень, хоча ніякого бізнесу нібито не мають. Тиску на політика за допомогою силових структур в наших українських реаліях виключати ніяк не можна, однак, як зазначається в заяві САП, саме «професійні політики» подеколи (хм… подеколи?) демонструють розкішне життя на широку ногу: елітна нерухомість, дорогі автівки, відпочинок в екзотичних країнах, недоступний їхнім виборцям…

Тернопіль

Майданчик перед входом до міськради вчергове став місцем вирування політичних пристрастей. У понеділок представники ВО “Свобода” організували тут пікет з вимогою позбавити мандатів трьох колишніх однопартійців та з наміром не впустити їх у приміщення міськради. Для емоційного підсилення своєї вимоги пікетувальники привезли під мерію три сміттєві урни, позначені прізвищами «відступників». У останніх знайшлися прибічники, отож, як ведеться у подібних випадках, виникла штурханина із взаємними звинуваченнями, що не дуже плавно переросли у запитання з розряду «А ти хто такий?!» і з’ясування стосунків за допомогою побутової хімії (перцевого балончика) і харчових продуктів (яйця). Втім, до перфомансу з яйцем « a la Янукович у Франківську» не дійшло і двоє учасників подій були просто доправлені до медичних закладів для надання допомоги. Усе це – під давно знайомі хорові вигуки «Ганьба!». Розбороняли «високі договірні сторони» і документували подію 80 правоохоронців. З огляду на явно неробочу обстановку заплановану сесію міськради було перенесено.

Ігор Дуда