Підземний Тернопіль відкриває свої таємниці. ВІДЕО
04/11/2017 0
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Вчора, 3 листопада в рамках дослідження та подальшої реконструкції тернопільського замку проводили зондування стін в його підземеллях. Те, що там знайшли, здивувало всіх.
Інформація з’явилась у мережі facebook, повідомляє Доба.
Метою зондування було проявити кладку, стики стін, щоб архітектор Юрій Вербовецький мав змогу проаналізувати її структуру і визначити чи споруда є цілісною, та чи будувалася в один період.
Під час робіт в одній із стін проявився отвір, де вявилося приховане приміщення зі склепінням. Крім того, в розчині були знайдені уламки кераміки та попіл.
20 листопада фахівці розкажуть про результати досліджень цих склепінь.
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