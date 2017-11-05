Підземний Тернопіль відкриває свої таємниці. ВІДЕО

04/11/2017 Розмір тексту:

Вчора, 3 листопада в рамках дослідження та подальшої реконструкції тернопільського замку проводили зондування стін в його підземеллях. Те, що там знайшли, здивувало всіх.

Інформація з’явилась у мережі facebook, повідомляє Доба.

Метою зондування було проявити кладку, стики стін, щоб архітектор Юрій Вербовецький мав змогу проаналізувати її структуру і визначити чи споруда є цілісною, та чи будувалася в один період.

Під час робіт в одній із стін проявився отвір, де вявилося приховане приміщення зі склепінням. Крім того, в розчині були знайдені уламки кераміки та попіл.