Підводні мисливці запустили у Дністер 400 кілограмів коропа. ВІДЕО

♻️ ЗАРИБЛЕННЯ ДНІСТРА КВІТЕНЬ 2018.✅ Близько 2тис. одиниць малька коропа загальною вагою 400кг випустили у річку Дністер в межах НПП "Дністровський каньйон". Збільшувати популяцію понищеної браконьєрами риби самотужки вирішили підводні мисливці Івано-Франківщини та Тернопільщини спільно з ГО Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля".Поповнення водної іхтіофауни відбувалося в два етапи по 200кг, за власні кошти.Далі буде…PS. Беріть приклад і не будьте байдужими!

Опубліковано Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" 18 квітня 2018 р.