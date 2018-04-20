Підводні мисливці запустили у Дністер 400 кілограмів коропа. ВІДЕО

20/04/2018 0
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Близько 2 тисяч одиниць малька коропа загальною вагою 400 кг випустили у річку Дністер в межах НПП “Дністровський каньйон”.

Збільшувати популяцію понищеної браконьєрами риби самотужки вирішили підводні мисливці Івано-Франківщини та Тернопільщини спільно з ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

Поповнення водної іхтіофауни відбувалося в два етапи. Рибу закупили активісти за власні кошти.

♻️ ЗАРИБЛЕННЯ ДНІСТРА КВІТЕНЬ 2018.✅ Близько 2тис. одиниць малька коропа загальною вагою 400кг випустили у річку Дністер в межах НПП "Дністровський каньйон". Збільшувати популяцію понищеної браконьєрами риби самотужки вирішили підводні мисливці Івано-Франківщини та Тернопільщини спільно з ГО Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля".Поповнення водної іхтіофауни відбувалося в два етапи по 200кг, за власні кошти.Далі буде…PS. Беріть приклад і не будьте байдужими!

Опубліковано Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" 18 квітня 2018 р.

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