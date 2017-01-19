Підприємців Тернопільщини очікують серйозні випробування
З підвищенням соціальних стандартів, зокрема мінімальної заробітної плати, зросли також і податки для підприємств. Особливо відчутними вони будуть для малого бізнесу, – кажуть експерти. Однак роботодавців застерігають щодо нелегальної діяльності. За порушення передбаченні величезні штрафи.
З підвищенням мінімальної зарплати до 3200 гривень, зросло оподаткування для роботодавців, – кажуть у головному управлінні державної фіскальної служби України у Тернопільській області. Зокрема збільшився єдиний соціальний внесок.
«Минулого року для розвитку бізнесу були створені дуже сприятливі умови, зокрема був знижений розмір єдиного соціального внеску. Таким чином підприємців заохочували легалізувати свою діяльність. Вони мали офіційно оформити всіх своїх працівників і збільшити їм заробітну плату. Але, нажаль, чимало роботодавців такі умови проігнорували. Тому цього року їм доведеться виправитися, у протилежному випадку їх чекають сотні тисяч штрафів, залежно від порушення», – пояснюють у головному управлінні ДФС України у Тернопільській області.
Нині штрафи за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності залежать від прожиткового мінімуму. Відтак при його зростанні – збільшуються штрафні санкції. Стежить за дотриманням законодавства новостворена служба праці.
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Коментарі (1)
Taras19/01/2017
Нехай влада подивиться скільки автобусів з молоддю їде на роботу до Польщі, бо не може себе тут реалізувати.Віддтік коштів до оффшорів не перекрито, а як завжди в нашій державі буде розплачуватися малий бізнес. Безглузда система субсидій, яка охоплює 70% населення.Чому влада надає субсидії людям , які ніде не офіційно не працюють і не хочуть офіційно працевлаштуватися бо втратять субсидії.Біржа цілий рік платить повну зарплату людині, яку скортили. Це в нас що -дуже багата держава, чи людині не достатньо від одного до трьох місяців ,щоб знайти нову роботу. В селах люди мають по 6 гектарів землі , а наша дуже багата держава оплачує дає їм по 500 кубів газу субсидї.Підприємці можливо би і платили, але їхні доходи напряму залежать від зубожілого і доведеного до ручки населення.Чим більше держава обкладає податками підприємців- тим меншу реальну зарплату будуть отримувати працівники. Поляки їдуть працювати в Англію, Нідерланди. Українці їдуть до Польщі.А хто буде працювати тут в Україні : негри , араби чи може Барна. Спитайте любого підприємця як важко знайти працівника на робітничу спеціальність.Так що тим хто залишився тут працювати потрібно ставати памятники.