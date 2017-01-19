Підприємців Тернопільщини очікують серйозні випробування

18/01/2017 Розмір тексту:

З підвищенням соціальних стандартів, зокрема мінімальної заробітної плати, зросли також і податки для підприємств. Особливо відчутними вони будуть для малого бізнесу, – кажуть експерти. Однак роботодавців застерігають щодо нелегальної діяльності. За порушення передбаченні величезні штрафи.

З підвищенням мінімальної зарплати до 3200 гривень, зросло оподаткування для роботодавців, – кажуть у головному управлінні державної фіскальної служби України у Тернопільській області. Зокрема збільшився єдиний соціальний внесок.

«Минулого року для розвитку бізнесу були створені дуже сприятливі умови, зокрема був знижений розмір єдиного соціального внеску. Таким чином підприємців заохочували легалізувати свою діяльність. Вони мали офіційно оформити всіх своїх працівників і збільшити їм заробітну плату. Але, нажаль, чимало роботодавців такі умови проігнорували. Тому цього року їм доведеться виправитися, у протилежному випадку їх чекають сотні тисяч штрафів, залежно від порушення», – пояснюють у головному управлінні ДФС України у Тернопільській області.

Нині штрафи за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності залежать від прожиткового мінімуму. Відтак при його зростанні – збільшуються штрафні санкції. Стежить за дотриманням законодавства новостворена служба праці.