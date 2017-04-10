Підприємство з Тернопільщини, відстоюючи свою правоту, дійшло до Генпрокуратури

10/04/2017 Розмір тексту:

ТОВ “Мрія Агро Підгайці”, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на Тернопільщині, намагається довести, що не ухилялося від сплати податків. У пошуках справедливості фермери дійшли до Генеральної прокуратури.

Як повідомляє сайт про корупцію, фірма взяла в оренду півтори тисячі гектарів землі у власників паїв кількох сільських рад Підгаєцького району. Все оформили належним чином і у 2015 році почали процес підготовки землі. Нічого не сіяли, не збирали, а значить – і прибутків не отримували. Лише, як добрі господарі, застосовуючи необхідні підготовчі технології, готували землю до майбутніх врожаїв. І підживлена земля віддячила підприємцям гідним врожаєм соняшника вже наступного, 2016-го року. Працівники товариства почали збирання вирощеного, але завершити польові роботи так і не змогли: податкові поліція порушила кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального Кодексу України, висунувши ТОВ “Мрія Агро Підгайці” обвинувачення в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. При цьому прибутки, як вважають слідчі, були отримані підприємством від врожаю 2015 року. Відтак, зібране товариством насіння соняшника піддали арешту. Арештували і техніку, яку фірма “Мрія Агро Підгайці” взяла в оренду у інших підприємців. Обшуки, допити, огляд полів… Як наслідок, підприємці зазнали серйозних фінансових збитків.

Приставши на об’єктивні аргументи адвокатів ТОВ “Мрія Агро Підгайці”, наприкінці грудня 2016-го суд скасував арешт техніки, проте це рішення наразі не виконане.

Більше того, після тривалого прокурорського “відфутболювання”, 4 січня 2017 року Печерський районний суд Києва, розглянувши позов адвоката ТОВ “Мрія Агро Підгайці”, зобов’язав Генеральну прокуратуру України прийняти заяву, у якій підприємці звинувачують працівників управління фінансових розслідувань у злочинах, що караються статтями 206 та 364 Кримінального кодексу. Це – протидія законній господарській діяльності та зловживання владою і службовим становищем. З цього приводу розпочато досудове розслідування. Яким будуть його результати – побачимо згодом.