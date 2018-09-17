Підприємство Петра Гадза – одне з кращих в області!

Урочиста церемонія вручення відзнак відбулася у готельно-розважальному комплексі «Avalon». Грамоту Петру Гадзу передали голова Тернопільської ОДА Степан Барна та голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Потрібно розуміти, що успіх будь-якого підприємства залежить від: сумлінності та чесності її керівника, а також – від працьовитих та кваліфікованих кадрів. Хочу запевнити кожного, на наших підприємствах, зокрема і на фермерському господарстві «ГАДЗ», працюють талановиті, розумні та працьовиті люди. Кожен із них робить свій внесок у процвітання компанії. Як неодноразово зазначав наш керівник – Петро Гадз, що ми усі – дружня сім’я. Саме тому ми намагаємося забезпечувати людей гідною оплатою праці, щоб вони мали щасливе життя в достатку на своїй Батьківщині; а не шукали долі закордоном. Ми – українці, тому повинні шанувати один одного, підтримувати і працювати пліч-о-пліч. Лише так можна досягти успіху, -сказала заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук, яка отримала відзнаку.

Нагадаємо, що заробітні плати на підприємствах Петра Гадза є одними з найбільших на Тернопільщині. Окрім того, бюджет Трибухівської ОТГ складається на 60% саме із податків ФГ «ГАДЗ». А ТзОВ «Бучачагрохлібпром» вже неодноразово отримувало відзнаки та грамоти і від обласного керівництва, і від ГУ ДФС в області як підприємство, яке сумлінно сплачує податки.