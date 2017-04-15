Підприємство “Бучачагрохлібпром” вдвічі збільшило посіви соняшника

15/04/2017 Розмір тексту:

Тиждень тому ТзОВ “Бучачагрохлібпром” розпочало посів соняшнику та кукурудзи. І хоч цього року весна виявилась холодною, всі необхідні роботи планують завершити до Великодніх свят.

– Через несприятливу погоду посіви кукурудзи припинились на два дні. На разі всі роботи відновлені, але масштабно вони розпочнуться вже після того, як завершимо посіви цукрового буряку. Цього сезону ми збільшили посів соняшнику в два рази. Минулого року цієї культури було засіяно 2,5 тисяч гектарів, а цього року – 4 980 гектарів. Також, засіємо 4 800 гектарів кукурудзи, – зазначає заступник директора з рослинництва ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Тарас Швець.

За його словами, окрім кукурудзи та соняшнику в підприємстві ще повинні висіяти тисячу гектарів сої:

– В нас вже зернова група закінчена. Ми ще маємо 1000 гектарів сої, її плануємо посіяти за три дні. Соя – це теплолюбна культура, тому якщо добре піде і погода посприяє, то її ще до свят маємо встигнути посіяти. Будемо орієнтуватись на прогноз погоди.