Підприємець збагатився на ремонті дороги на Тернопільщині на 500 євро

23/11/2017 Розмір тексту:

Шумським відділом Кременецької місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення щодо фізичної особи – підприємця, який завищив обсяг виконаних робіт під час поточного ремонту доріг.

Встановлено, що у 2016 році фізична особа – підприємець здійснюючи роботи з поточного ремонту доріг Шумського району в акти виконаних робіт вніс недостовірні дані щодо обсягу виконаних робіт, внаслідок чого привласнив кошти місцевого бюджету на суму 16 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Вироком Шумського районного суду від 21.11.2017 року затверджено угоду про визнання винуватості та підприємця визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі) та ч.2 ст.358 КК України (складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення).

Завдані місцевому бюджету збитки підприємцем відшкодовані в повному обсязі в ході проведення досудового розслідування.