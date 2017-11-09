Підприємець привласнив на ремонті доріг майже 16000 гривень

09/11/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу – привласнення чужого майна (ч.1ст.191) та підроблення документів (ч.2 ст.358) слідчі Шумського відділення поліції розпочали щодо приватного підприємця з Хмельниччини. Бізнесмен, проводячи поточний ремонт доріг на Шумщині, привласнив зайвих майже 16 тисяч бюджетних коштів.

Зі слів старшого слідчого поліції Шумщини Юрія Романенка, приватний підприємець у вересні минулого року здійснював ремонті роботи дорожнього покриття на об’єктам в районному центрі та в селі Рохманів.

Як вдалося встановити під час досудового розслідування, внаслідок зайво врахованих робіт 55-річний бізнесмен завищив вартість виконаного на загальну суму 15650 гривень.

Підроблені дорожником акти виконаних робіт були підписані представниками Шумської міської ради, котрі не мали на це ні повноважень, ні не володіли спеціальними знаннями. Щодо них складено адміністративні протоколи за частиною першою статті 164-2 та частиною 1 статті 164-4 КУАП.