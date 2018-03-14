Підприємець із Збаража поплатиться за самоуправство

14/03/2018 Розмір тексту:

Співробітники Збаразького відділення поліції спільно з працівниками місцевої держадміністрації проводили перевірку законності використання водних ресурсів району. В результаті правопорушення було виявлено на території Киданецької сільської ради.

З’ясувалося, майже 26 гектарів водного плеса використовував для рибогосподарських потреб 38-річний підприємець з райцентру. При тому бізнесмен на мав жодних правовстановлюючих документів на оренду ставка, що належить громаді села Киданівці, повідомляють у поліції.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 356 ККУ – самоправство, тобто самовільне вчинення будь-яких дій, якщо такими діями була заподіяна значна шкода громадським інтересам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.