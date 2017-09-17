Підпільну автозаправку викрили на Тернопільщині. ФОТО

16/09/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області співробітники податкової міліції ліквідували незаконну автозаправку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

“Під час операції “Акциз-2017″ було встановлено, що в одному із сіл області на території складських приміщень приватний підприємець здійснює реалізацію скрапленого газу пропан-бутан і дизельного палива без отримання необхідних дозвільних документів для цього виду діяльності і наявності документів про якість та походження товару. Крім того, під час реалізації ПММ не використовувалися реєстратори розрахункових операцій”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок проведених заходів із незаконного обігу було вилучено понад 9,5 тис. літрів скрапленого газу, 52,4 тис. літрів дизельного палива. Також вилучено обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить майже два мільйони гривень.

Наразі вилучене передано на відповідальне зберігання. Триває перевірка.