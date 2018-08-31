Підозрюють ромів: поліція шукає матір немовляти, пошматовані рештки якого знайшли у Тернополі

31/08/2018 Розмір тексту:

Мимоволі зайшовши до закинутого нежитлового приватного господарства, діти оніміли від побаченого. Спочатку подумали, що це лялька, а вже потім, підійшовши ближче, зрозуміли, що це людські рештки, і перелякавшись, мерщій побігли розповідати батькам.

За повідомленням батьків, на місце неймовірної знахідки, що на вулиці Яремчука, 25, виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили людські рештки і відправили їх на експертизу, яка повинна допомогти з’ясувати, кому насправді належали кістки та ймовірну причину смерті. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.

– Поки немає результатів судово-медичної експертизи, ствердно про щось говорити немає підстав. Як тільки вони надійдуть, ми обов’язково про це повідомимо громадськості, адже розуміємо, що події, пов’язані з цією знахідкою, мають широкий суспільний резонанс, – сказав головний спеціаліст сектора комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Василик.

За неофіційною інформацією з наших власних джерел у правоохоронних органах, не йдеться про новонароджене немовля, скоріш це фрагменти дитини віком від 6 місяців і до 5 років. Але оскільки це не повноцінне тіло, а рештки та фрагменти, які зазнали часткового розкладу м’яких тканин, котрі ще й були перемішані з фрагментарними рештками свійських тварин, говорити про щось ствердно важко. У поліції припускають, що до такого стану тіло довели собаки, вони скоріш за все і притягли рештки на місце, де їх було виявлено.

Та попри все, у правоохоронців уже є певні напрацювання і заданий вектор руху. Існує ймовірність припускати, що до цього злочину можуть бути причетні представники ромської національності або негроїдної раси, які проживали недалеко від місця жахливої знахідки.

Поміж мешканцями Тернополя ця історія набула широкого резонансу, адже чогось подібного в нашому місті ще не траплялося. Люди надзвичайно обурені подібним і просять знайти та покарати винних, передусім матір, яка не по-материнськи поставилася до своєї кровинки…

Джерело: Тижневик “Номер один”.