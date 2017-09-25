Підліток намагався самотужки вкрасти 100-кілограмову корзину від оглядового колеса
25/09/2017 0
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Пізно ввечері 23 вересня дивний шум поблизу недіючого оглядового колеса в парку культури привернув увагу перехожого. Чоловік вирішив з’ясувати, що діється, і, підійшовши ближче, помітив хлопця, який знімає з атракціону одну з секцій.
На місце події викликав правоохоронців.
В парку поліцейські виявили 13-річного місцевого підлітка. Хлопець намагався викотити з огородженої площадки для атракціонів 100-кілограмову корзину, яку зняв з оглядового колеса. Затія виявилася невдалою, бо округла конструкція застрягла в проході.
Зі слів школяра, розбирати атракціон йому допомагав товариш, але він встиг втекти.
Правоохоронці поспілкувалися з батьками неповнолітнього вандала, вони запевнили, що син вперше скоїв протиправне, повідомляють у поліції.
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