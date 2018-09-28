Підлітки, котрі намагалися зарізати пляшкою одногрупницю, чекатимуть суду за гратами

28/09/2018 Розмір тексту:

Прокуратура Тернопільської області подала клопотання до Тернопільського міськрайонного суду про застосування до 2 неповнолітніх, підозрюваних у замаху на вбивство, запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Суд задоволив клопотання прокурора. Підозрювані за ч.2 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство) перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 23 вересня 2018 року машина щвидкої допомоги доставила до лікарні м.Кременець студентку місцевого училища із різаними ранами шиї. Встановлено, що тілесні ушкодження з метою вбивства заподіяли дівчині 2 одногрупники, з якими вона разом розпивала алкоголь.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

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