Підлітку, який згвалтував дитину, “світить” 15 років тюрми. ВІДЕО

20/04/2018 0
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На Тернопільщині 16-річного юнака підозрюють у зґвалтуванні неприроднім способом.

Правоохоронцям він зізнався, що познущався із 8-річного хлопчика.

Детальніше – у сюжеті ІНТБ.

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