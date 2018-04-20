Підлітку, який згвалтував дитину, “світить” 15 років тюрми. ВІДЕО
20/04/2018 0
Розмір тексту:
На Тернопільщині 16-річного юнака підозрюють у зґвалтуванні неприроднім способом.
Правоохоронцям він зізнався, що познущався із 8-річного хлопчика.
Детальніше – у сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Активіст з Тернопільщини порадив Добкіну вживати менше психотропних препаратів. ВІДЕО
- “Купці старовини” вкрали у бабусі з Чорткова 600 доларів
- Перипетії довкола школи мистецтв: у Тернополі хочуть створити унікальний заклад. ВІДЕО
- Підлітку, який згвалтував дитину, “світить” 15 років тюрми. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...