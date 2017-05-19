Підгрушна “втекла” з Тернополя у Київську область?

19/05/2017 1
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Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна віднедавна представляє на змаганнях Київську область.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН начальник управління молоді і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, коментуючи питання забезпечення спортсменів житлом.

“Зрозуміло, що в столиці можливості щодо надання квартир більші. Але в кожній області мають бути створені аналогічні умови для заохочення спортсменів, які досягають значних результатів. На Тернопільщині – єдина олімпійська чемпіонка, біатлоністка Олена Підгрушна. У 2014 році їй виділили квартиру у Києві, Тернопільщина такої пропозиції зробити не змогла. Зараз Підгрушна вже представляє Київську область”, – зазначив чиновник.

 

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Коментарі (1)

Дописувач

19/05/2017

А земельної ділянки в Підгородньому і житлового будинку Чемпіонці вже мало виходить

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