Підгрушна принесла Україні “срібло” на естафеті Кубка світу

10/12/2017 Розмір тексту:

В рамках другого етапу Кубка світу з біатлону-2017/2018 років відбулася жіноча естафета.

Першою в нашій команді стартувала Віта Семеренко, пише Сегодня. На першій стрільбі вона з одним промахом стала 12-й, але після ідеальної другої вийшла на друге місце і передала естафетну паличку Юлії Джимі четвертою.

Джима відстрілялася ідеально на обох вогневих рубежах і вивела збірну України в лідери естафети після двох етапів.

Доробок Юлії підтримала Валя Семеренко на першій стрільбі, зберігши перше місце, незважаючи на один промах. Але на другій стрільбі Віта перед останнім пострілом зробила паузу, що дозволило біатлоністкам з Німеччини та Швейцарії обійти нашу спортсменку.

В результаті Семеренко завершила свій етап третьою з відставанням в 26 секунд від першого місця. Традиційно завершувала естафету в нашій команді її капітан Олена Підгрушна.

Після першої стрільби Олена вийшла на друге місце, а на третє місце вийшла росіянка Юрлова. В останній стрільбі Підгрушна змусила понервувати уболівальників, промахнувшись в першому пострілі.

Проте, українка закрила всі мішені без штрафного кола і впевнене довела гонку до срібної медалі. Переможницею стала збірна Німеччини, а ось за третє місце до останнього боролися команди Франції та Росії, але в підсумку “бронза” дісталася першим.