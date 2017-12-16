Підгрушна поїде у Росію?

16/12/2017 0
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В кінці сезону в російській Тюмені пройде черговий етап Кубка світу з біатлону. І спортсменка з Тернопільщини Олена Підгрушна, схоже, таки виступить на ворожій території.

Про те, що Україна, на відміну від Канади, не бойкотуватиме змагання в Росії, це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ефірі UA:Перший, пише сайт Тернополяни. За його словами, не можна поєднувати спорт і політику.

«Як усі, так і ми будемо. Це Кубок світу, офіційні змагання, які впливають на загальний залік, там розігруються очки, важливі для Кубка нації, які впливають на квоту на наступний рік», – сказав він.

Він також додав, що робити з цього політику не хотілося б. Мовляв, спорт – поза політикою.

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