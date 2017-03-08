Під Тернополем знайшли середньовічне місто. ВІДЕО

08/03/2017 Розмір тексту:

Історики у центрі Тернополя виявили справжнє підземне місто часів Середньовіччя. Унікальним лабіринтам уже понад 500 років і тоді підземелля використовували як сховище.

Досліджували підземелля київські фахівці зі спеціальним потужним георадаром, повідомив телеканал новин «24». Дослідники виявили близько 7 ходів, деякі з яких були вже відомі.

Найбільшим відкриттям дослідників є підземна церква Йосафіток. Її знайшли під будівлею обласної прокуратури. У мерії вже задумалися над відновленням храму.

«Була мова, що там є катакомбна підземна церква. Для нас це дуже цікавий об’єкт. Ми вже фактично його відобразили в документах. І зараз працюємо з інспекцією охорони пам’яток архітектури над тим, щоб вивести все в легальне поле», – повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Розкопки лабіринтів – процес тривалий, адже більшість ходів радянська влада спеціально знищувала в післявоєнні часи. Зараз дослідження підземного Тернополя триває. Стародавні лабіринти доводять, що місто було засноване раніше, ніж в 1540 році – саме цей рік вважають офіційною датою заснування Тернополя.