Під Тернополем випалюють заказник, де в’ють гнізда рідкісні птахи. ВІДЕО

17/03/2017 Розмір тексту:

З приходом весняної погоди частішають підпали минулорічної сухої трави та очерету. Такі дії – протизаконні, адже на цих територіях саме відбувається приплід птиці та тварин, а також мешкають корисні комахи і бактерії. Також через підпал нищиться родючий ґрунт, запевняють екологи. Крім цього такі підпали додають роботи пожежникам і несуть ризики для людських помешкань чи автозаправних станцій.

Навмисні підпали минулорічної сухої трави та очерету частішають з настанням весни, повідомляє ТВ-4. Найперше від таких пожеж страждають звірі і птаство. Крім того неконтрольований вогонь часто виникає біля житлових будівель. Екологи застерігають, якщо вчасно не запобігти цьому, маленький вогонь може перерости у масштабну пожежу, а це ризик не лише заплатити штраф, а й втратити матеріальне добро, а то і здоров’я.

– Такі дії караються законом. Наші служби також виїжджають, коли бачать сигнал. Відповідальність передбачена статтею 77. Примітка коду – 1. Карається накладенням штрафу за незаконне спалювання від 170 до 340 гривень на порушника, – розповідає начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу Державної екологічної інспекції Тернопільської області Михайло Онищук.

Спалюють минулорічну траву не лише господарі на території присадибної ділянки, а й державних заповідників. А там можуть загинути дикі птахи та звірі, що занесені до Червоної книги України.

– Це Серецький заказник, що примикає до Тернополя зі сторони Білої. Там випалюють і потім масово ті місця гніздування диких птахів. Нами виїжджалося. Було нараховано збитків порядку півтора мільйона. Ці справи передані в правоохоронні органи, – каже Михайло Онищук.

Екологи застерігають людей не порушувати закон та ставитись бережно до природи. Розповідають, траплялись випадки коли спалювання трави на власному городі призвело до штрафу – понад 240 тисяч гривень, адже через сухе листя вогонь швидко перекинувся на ліс, що був поблизу.