Під Тернополем таксист “підбив” швидку допомогу. ФОТО

26/10/2017 0
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24 жовтня, близько 21-ї години, поблизу села Смиківці водій таксі ВАЗ не надав перевагу в русі кареті швидкої і допустив зіткнення. На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.

На 56-річного водія таксі патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (ДТП). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року, повідомляють у патрульній поліції.

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