Під Тернополем підірвали височенну цегляну споруду. ФОТО

16/03/2017 Розмір тексту:

15 березня у селищі Велика Березовиця Тернопільського району фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області демонтовано аварійний комин недіючої котельні, розташованої на території недіючого цукрового заводу.

Цегляну трубу заввишки близько 45 метрів «поклали» методом контрольованого підриву, оскільки інші способи демонтажу виявилися неможливими, адже споруда вже тривалий час перебувала в аварійному стані і могла впасти навіть від сильних поривів вітру.

Попередньо провівши необхідні розрахунки та ряд інших підготовчих заходів, піротехніки вправно виконали свою роботу, повідомляють у ДСНС.