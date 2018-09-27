Під Тернополем авто збило велосипедиста, потерпілий з переломами – у лікарні
27/09/2018 0
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З саднами обличчя, переломом кісток носа в медзаклад бригада швидкої допомоги доставила чоловіка, 1961 року народження. Потерпілий – житель села Острів, Тернопільського району.
Ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 26 вересня близько 20:50.
За попередньою інформацією, аварія трапилася на центральній вулиці селища Велика Березовиця. Водій автомобіля марки Toyota зіткнувся з двоколісним транспортним засобом.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.
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