Під Тернополем авто збило велосипедиста, потерпілий з переломами – у лікарні

27/09/2018 Розмір тексту:

З саднами обличчя, переломом кісток носа в медзаклад бригада швидкої допомоги доставила чоловіка, 1961 року народження. Потерпілий – житель села Острів, Тернопільського району.

Ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 26 вересня близько 20:50.

За попередньою інформацією, аварія трапилася на центральній вулиці селища Велика Березовиця. Водій автомобіля марки Toyota зіткнувся з двоколісним транспортним засобом.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.