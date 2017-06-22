Під обласну прокуратуру знов принесли шини. ФОТО

21/06/2017 Розмір тексту:

До півсотні людей перекрили дорогу в центрі Тернополя і влаштували пікет під обласною прокуратурою. Вони вимагали пояснення від прокурора щодо розслідування справи Ващенка.

Розслідування резонансного вбивства активіста з Кременця Віталія Ващенка триває більше року. Проте замовників цього злочину до тої пори не знайшли. Два виконавці, організатор злочину і посередник – на лаві підсудних. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

«Ми вимагаємо від обласного прокурора роз’яснень, як йде розслідування. Оскільки вже минув рік, як вбили Віталія. Але, на жаль, зрушень у цій справі немає. Вбивці не покарані, сліду замовників теж не знайшли», – відзначив керівник обласного осередку Правого Сектору Назар Сарабун.

Активісти очікували, що до них вийде прокурор області й роз’яснить хід справи. Також до мирного протесту приєдналася дружина Віталія Ващенка Наталія. Вона підготувала заяву звернення до прокуратури.

Софія Романська